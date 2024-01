Duskin Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "AMMO":

Die technische Analyse der Duskin-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei 3246,79 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 3384 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +4,23 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 3267,64 JPY, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +3,56 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Duskin liegt bei 12,33, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 36,06, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bleibt daher als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren Bewertung von "Neutral" führt. Alles in allem ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Duskin in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als insgesamt "Neutral".