Dusk Ltd Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Dusk-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 1,02 AUD gehandelt, was einem Abstand von +4,08 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung. Über die letzten 200 Tage hinweg wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -11,3 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch sowohl für die kurzfristige als auch für die langfristige Perspektive insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Dusk eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten in den Diskussionen in den sozialen Medien haben zu einer "Schlecht"-Bewertung geführt, während die Stärke der Diskussion als neutral eingestuft wurde. Insgesamt erhält Dusk daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Dusk liegt bei 67,86, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten 25 Tage berücksichtigt, weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Insgesamt wird die Dusk-Aktie charttechnisch und in Bezug auf das Sentiment sowie die Anleger-Stimmung als neutral bewertet.