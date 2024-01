Dusk Ltd Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

In den letzten zwei Wochen wurde Dusk von den meisten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Äußerungen der letzten beiden Wochen ausgewertet, die sich mit diesem Wert befasst haben. Insgesamt wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Veränderung des Stimmungsbilds gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Dusk. Eine Veränderung des Stimmungsbilds tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Dusk keine Auffälligkeiten in dieser Hinsicht festgestellt wurden, wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, weshalb eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion vergeben wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Dusk liegt der RSI7 aktuell bei 63,64 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 40,57 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Dusk-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,14 AUD. Da der letzte Schlusskurs bei 1,03 AUD liegt, wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 0,98 AUD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Dusk-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Anleger-Stimmung, des Sentiments und des Buzz, des Relative-Stärke-Index und der technischen Analyse.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Dusk Ltd-Analyse vom 05.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Dusk Ltd jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Dusk Ltd-Analyse.

Dusk Ltd: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...