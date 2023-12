Dusk Ltd Aktie: Einfach unglaublich

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Dusk eingestellt waren. Insgesamt gab es zehn positive und ein negativer Tag, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität bezüglich Dusk ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein prominentes Signal der technischen Analyse, liegt bei Dusk bei 66,67, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Bei der technischen Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Dusk-Aktie ein Durchschnitt von 1,15 AUD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 1.045 AUD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,98 AUD, was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält Dusk daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.