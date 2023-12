Dusk Ltd Aktie: Alles unter Kontrolle?

In den letzten zwei Wochen wurde die Dusk-Aktie von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen in den letzten beiden Wochen ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf einem positiven Niveau liegt, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,17 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,07 AUD liegt, was einer Abweichung von -8,55 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,96 AUD, was einer Abweichung von +11,46 Prozent entspricht. Damit ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung am Markt verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität zeigt Dusk eine mittlere Aktivität, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Dusk-Aktie beträgt aktuell 17, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 41,26, was darauf hindeutet, dass Dusk weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Dusk.