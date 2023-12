Duroc AB Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Orkla":

Die Aktie der Duroc wird derzeit mit einem Kurs von 18 SEK gehandelt, was einen Anstieg um +1,41 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, darstellt. Aus charttechnischer Sicht wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Im Gegensatz dazu zeigt die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage eine negative Entwicklung von -8,4 Prozent im Vergleich zum GD200. Somit wird die Aktie für diesen Zeitraum als "Schlecht" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für beide Zeiträume führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist für die Duroc-Aktie einen Wert von 43,48 für den RSI7 und 58,02 für den RSI25 auf. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Einstufung des RSI, was das Gesamtranking des Relative Strength Indikators ebenfalls als "Neutral" ausweist.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf die Duroc-Aktie deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz hin und erfordern somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt führt die Analyse des Anleger-Sentiments zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral", da weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Duroc beschäftigt hat.