Durect Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können wichtige Indikatoren für die Entwicklung von Aktien sein. In Bezug auf Durect hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb wir die Aktie als "Neutral" bewerten.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Durect mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 2,48 Prozent in der "Arzneimittel"-Branche. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Durect zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird sie für diese Kennzahl als "Neutral" eingestuft.

Analysten bewerten die Aktie von Durect langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 2 "Gut"-Bewertungen, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen.

Basierend auf den Analystenschätzungen erwarten sie ein Kursziel von 32 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher von uns als "Gut" bewertet.