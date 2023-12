Durect Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

In der Bewertung von Durect spielt die Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung wurden betrachtet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer positiven Änderung führte und somit zu einer guten Bewertung.

Ein weiteres wichtiges Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI von Durect beträgt aktuell 71,43 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird sie als "schlecht" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird Durect daher als "schlecht" bewertet.

Die Analystenbewertung von Durect basiert auf 2 "guten", 0 "neutralen" und 0 "schlechten" Meinungen, was zu einer guten Gesamtbewertung führt. Die Kursprognose ergibt zudem ein Aufwärtspotenzial von 5937,74 Prozent, was zu einer "guten" Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Durect mit 0 Prozent 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "schlechte" Bewertung.