Durchgängige Digitalisierung in der Produktion: iTAC zeigt MOM-System auf HANNOVER MESSE / MES, SCADA und HMI gebündelt in Manufacturing Operations Management

Montabaur (ots) -Die Anforderungen an Agilität und Effizienz in der Fertigung steigen. Gleichzeitig soll die Qualität hochgehalten werden. Die Antwort auf diese und weitere Herausforderungen haben die iTAC Software AG und ihr Mutterkonzern Dürr: eine modulare Gesamtlösung für die Planung, Ausführung, Steuerung, Überwachung, Optimierung und prädiktive Analyse der Fertigung. Das Manufacturing-Operations-Management (MOM)-System setzt auf durchgängige Vernetzung und Digitalisierung. Eine weitere Besonderheit ist dabei die Microservices-Architektur, um Funktionalitäten bedarfsgerecht bereitzustellen. Die Vorteile dieser Lösung und Use Cases zeigen die Unternehmen vom 17. bis 21. April 2023 auf der HANNOVER MESSE in Halle 15 am Stand E34.„Mit Insellösungen lassen sich die Bedarfe der modernen Fabrik nicht abbilden. Wir haben daher eine Gesamtlösung entwickelt, die alle Funktionalitäten einer intelligenten Fabrik abdeckt und auf einer einheitlichen Architektur basiert. Zudem bietet sie eine Vielzahl an Schnittstellen. Dies alles ermöglicht im Sinne der Durchgängigkeit eine bessere Integration und Interoperabilität zwischen den Systemen. Die Microservices sorgen für die geforderte Individualisierung und Flexibilisierung der Fertigung, die heute ständig auf neue Anforderungen reagieren muss", erklärt Martin Heinz, Vorstand der iTAC Software AG.Dürr und iTAC haben dazu ihre Kompetenzen gebündelt und die Funktionsumfänge von MES zur Produktionssteuerung und -überwachung, SCADA zur Datenerfassung und -analyse sowie HMI zur Visualisierung des Produktions- und Prozessablaufs auf einer einheitlichen MOM-Architektur zusammengeführt. Möglich wurde das durch die Kombination der DXQcontrol-Produktfamilie von Dürr mit der iTAC.MOM.Suite von iTAC. Damit erhalten Fertigungsunternehmen, ob Hersteller oder Zulieferer, eine zukunftsfähige industrielle Digitalisierungslösung.Am Gemeinschaftsstand in Halle 15, am Stand E34, zeigen Dürr, iTAC und DUALIS, wie der Weg zur Fabrik der Zukunft mit Gesamtlösungen funktioniert. Dabei stehen neben Vernetzung und Digitalisierung auch Themen wie Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, Manufacturing Analytics und Intelligence im Fokus.