Durchbricht die Grenzen der traditionellen Diagnostik - der brandneue MUCAR CDE900

Ontario, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Für Techniker und Heimwerker, die Fahrzeuge gerne selbst reparieren und warten, ist ein effektives Gerät mit hervorragender Benutzerfreundlichkeit eine Notwendigkeit.Die meisten der herkömmlichen OBD-Geräte auf dem Markt stehen jedoch immer noch an erster Stelle und können nur die grundlegenden Funktionen ausführen, wobei die Benutzererfahrung sehr schlecht ist.Nach eingehender Untersuchung hat MUCAR ein umfassendes Design für die Produktpositionierung, die Nutzungsgewohnheiten, die Softwareoptimierung und die Betriebserfahrung usw. entwickelt. Um ein brandneues Produkt für unsere Benutzer zu schaffen: CDE900, um Ihnen eine höhere Effizienz und eine bessere Diagnoseerfahrung zu ermöglichen.In der Vergangenheit wurden für OBD-Geräte nur physische Tasten und ein gewöhnlicher LCD-Bildschirm verwendet, die nicht mehr verwendet werden können, wenn die Tasten in der komplexen Diagnoseumgebung beschädigt werden. Der CDE900 optimiert diese Situation mit einer Rundum-Garantie:- Angenommen 4 Zoll kapazitiven Touchscreen, die den Anteil maximiert. Direktes Arbeiten auf dem Bildschirm.- Behalten Sie die physischen Tasten bei, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten, wenn Sie das Gerät direkt benutzen.Das CDE900 verwendet ein Farbdisplay mit einem neuen Icon-UI-Design zur Verwaltung der Funktionen, wodurch die Funktionsanzeige intuitiver und anschaulicher wird. Bis zu 120 Datenströme können gleichzeitig gelesen werden, kein Verstecken von abnormalen Daten beim mehrdimensionalen Datenvergleich.MUCAR CDE900 unterstützt 16 Sprachen und optimiert das Kommunikationsprotokoll für Fahrzeuge nach 1996. Hinzugefügt ECM+SRS+TCM+ABS Funktionen auf der Grundlage der vollen Funktion von OBD2 und EOBD2, wenn Sie es brauchen, können Sie für die zusätzlichen Funktionen jederzeit bezahlen.Außerdem bietet es lebenslang kostenlose OTA-Upgrades mit WiFi-Funktion.CDE900 nimmt Android 6.0 intelligentes System, das Gerät läuft schneller mit 2G Speicher, 16G Speicher, unterstützt bis zu 256G erweiterte Speicherkarte. Ausgestattet mit 1500mAh Kapazität Batterie ohne OBD-Schnittstelle Stromversorgung, können Sie das Gerät einschalten, um die historische Diagnose Bericht zu überprüfen. Es ist jederzeit bereit für die nächste Reparatur und Wartung.Das Produkt wird im August auf allen E-Commerce-Plattformen auf den Markt kommen. Wenn Sie daran interessiert sind, bleiben Sie bitte mit uns in Kontakt.Kontakt:Jackie Lin,linjiajie@thinkcar.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1864619/MUCAR_CDE900.jpgOriginal-Content von: MUCAR, übermittelt durch news aktuell