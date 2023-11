Duratec Ltd Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Duratec-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 59, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI der letzten 25 Tage liegt mit 42,36 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Duratec-Aktie beträgt 1,1 AUD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1,225 AUD liegt und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,21 AUD, womit der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält Duratec auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger erfolgen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Duratec analysiert und überwiegend positive Kommentare festgestellt. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Duratec aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Hier zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, sodass insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für Duratec resultiert.