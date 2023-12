Durango Resources Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die technische Analyse der Durango-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,04 CAD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,03 CAD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,02 CAD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung ist ebenfalls neutral, basierend auf Diskussionen und Meinungen in sozialen Medien. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Signal, da der Wert bei 50 liegt und somit weder überkauft noch -verkauft ist. Bei Ausdehnung der Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 38, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Durango-Aktie auf Basis verschiedener technischer Indikatoren und Anlegerstimmungen.