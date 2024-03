Durango Resources Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Durango-Aktie wird in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit einem Schlusskurs von 0,03 CAD bewertet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,03 CAD erzielt, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,02 CAD, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Durango-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Durango-Aktie ist neutral, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu finden waren und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen beschäftigte.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Durango-Aktie liegt bei 50, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Durango-Aktie lassen eine neutrale Einstufung zu, da die Aktivität im Netz durchschnittlich war und die Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt eine neutrale Bewertung für die Durango-Aktie in Bezug auf die technische Analyse, das Anleger-Sentiment, den Relative Strength-Index und das Sentiment und den Buzz.