Durango Resources Aktie: Ist es vollbracht?

Die Durango-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,04 CAD erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,03 CAD, was einem Unterschied von -25 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,03 CAD führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

In Bezug auf die Diskussionen in sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Sentiments führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt einen Wert von 50 für RSI7 und 40 für RSI25 an, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.