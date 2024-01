Duos Technologies Aktie: Finger Weg!

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich der Aktienkurse von Duos ist überwiegend negativ, wie unsere Analysten gemessen haben. Auch in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um Duos diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,5 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 2,9 USD liegt, was eine Abweichung von -35,56 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 3,23 USD liegt mit einer Abweichung von -10,22 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Duos-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut" und keine "Neutral" oder "Schlecht" waren. Somit erhält Duos ein "Gut"-Rating auf Basis der Analysteneinschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt bei Duos einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,65 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für Duos aufgrund der Stimmung in den sozialen Medien und der charttechnischen Analyse, während die Analysteneinschätzung und der Relative Strength-Index neutral sind.