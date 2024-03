Duolun Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die technische Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert der Duolun-Aktie bei 34,46, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" angesehen. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) verglichen. Dieser liegt bei 8,07 CNH, während der aktuelle Kurs bei 7,19 CNH liegt, was eine Abweichung von -10,9 Prozent bedeutet. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Etwas anders sieht es beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) aus. Der Wert liegt bei 7,27 CNH, der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt bei -1,1 Prozent. Dadurch ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz spielen eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt wird Duolun also als "Gut"-Wert bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Duolun diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominieren vor allem positive Themen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Tiefergehende Analysen haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Dennoch erhält Duolun auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.