Duolun Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies kann darauf hinweisen, dass überkaufte Titel kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Unter Berücksichtigung des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Duolun liegt der RSI7 aktuell bei 83,48 Punkten, was darauf hindeutet, dass Duolun überkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 72,76, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hinweist, und somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Duolun-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Duolun wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, überwiegen ebenfalls vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Duolun auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs erzielte Duolun in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +6,6 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Performance von Duolun um 12,09 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Duolun-Aktie bei 8,23 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,75 CNH deutlich darüber liegt. Auf dieser Basis erhält Duolun somit eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,68 CNH, wobei der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Duolun auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.