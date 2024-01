Duolun Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde insbesondere die Aktie von Duolun in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich hauptsächlich mit positiven Themen rund um Duolun, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung hin zu einer negativen Stimmung bei Duolun festgestellt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigte. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Duolun-Aktie aktuell bei 8,25 CNH liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 8,73 CNH (+5,82 Prozent) liegt. Daher erhält Duolun in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt hingegen 9,79 CNH, was unter dem letzten Schlusskurs liegt (-10,83 Prozent). Somit ergibt sich für Duolun auf dieser Grundlage eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Duolun basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Duolun-Aktie liegt bei 44, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis (71,47), dass Duolun überkauft ist, wodurch eine "Schlecht"-Bewertung erfolgt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Duolun.