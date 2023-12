Duolingo Registered (A) Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die technische Analyse der Duolingo-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 157,85 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 238,25 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um +50,93 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. Auch im Vergleich zum GD50 der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Abstand von +21,48 Prozent bei einer Bewertung von "Gut". Insgesamt erhält die Duolingo-Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend positiver wurde. Auch die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass die Aktie mehr Aufmerksamkeit als üblich erhalten hat. Daher erhält die Duolingo-Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den Bewertungen von 8 Analysten in den letzten zwölf Monaten ergibt eine durchschnittliche Bewertung von "Neutral", bestehend aus 3 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose der Analysten zeigt ein Abwärtspotenzial von -33,19 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Duolingo daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung in den sozialen Medien wurde die Duolingo-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Auch die Diskussionen in den letzten Tagen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser positiven Anlegerstimmung erhält die Duolingo-Aktie insgesamt eine "Gut"-Einstufung.