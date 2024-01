Duolingo Registered (A) Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Duolingo in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, wodurch die Gesamteinschätzung auf "Neutral" festgelegt wird. Somit ergibt sich eine neutrale Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung insgesamt.

Das Internet hat die Möglichkeit, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität, also der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Duolingo wurde eine langfristig unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Hinsichtlich der Analysteneinschätzung liegen für Duolingo aus den letzten zwölf Monaten 3 positive, 5 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vor, was im Durchschnitt einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Duolingo vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 159,17 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um -22,61 Prozent fallen könnte, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Duolingo-Aktie also eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Duolingo derzeit als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 161,28 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (205,68 USD) um +27,53 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 204,65 USD, was einer Abweichung von +0,5 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.