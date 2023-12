Duolingo Registered (A) Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Duolingo von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 3 Gut-, 5 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet. Dies ergibt für die langfristige Einstufung ein "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Duolingo. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 159,17 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -32,18 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, obwohl der letzte Schlusskurs bei 234,69 USD liegt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten die Einstufung "Neutral" für die Aktie von Duolingo.

Die Stimmung in Bezug auf Duolingo hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Diese Veränderung spiegelt sich in den sozialen Medien wider, wo vermehrt negative Themen zu beobachten sind. Dies führt zu einer Bewertung des Sentiments als "Schlecht". Trotzdem wurde eine höhere Diskussionsstärke über das Unternehmen festgestellt, weshalb diese mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher für Duolingo in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Duolingo-Aktie aktuell als überverkauft gilt, mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 25,32 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Auch der RSI25-Wert von 24 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und wird daher ebenfalls als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält die Duolingo-Aktie in Bezug auf den RSI die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse wird die Duolingo-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200-Wert liegt bei 154,42 USD, was einer Abweichung von +51,98 Prozent vom aktuellen Kurs (234,69 USD) entspricht. Auch der GD50-Wert von 188,16 USD zeigt eine positive Abweichung von +24,73 Prozent, weshalb die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher aus der technischen Analyse ein Rating von "Gut" für die Duolingo-Aktie.