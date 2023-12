Duolingo Registered (A) Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Duolingo-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 156,15 USD verzeichnet, was einer Abweichung von +54,47 Prozent vom letzten Schlusskurs von 241,21 USD entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (192,37 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +25,39 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Duolingo-Aktie mit einem Wert von 9,74 als überverkauft gilt, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 36, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Analysten schätzen die Duolingo-Aktie langfristig als "Neutral" ein, wobei von 18 Analysten 3 eine positive, 5 eine neutrale und keine eine negative Bewertung abgegeben haben. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 159,17 USD, was einer Erwartung von -34,01 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten zwei Wochen dominierten negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Schlecht" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.