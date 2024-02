Duolingo Registered (A) Aktie: Gut oder schlecht?

Die Duolingo-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 170,35 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 174,26 USD nur um 2,3 Prozent darüber, was zu einer neutralen Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 205,4 USD, wodurch der letzte Schlusskurs um 15,16 Prozent unterschritten wird und die Aktie daher schlecht bewertet wird.

Des Weiteren wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, welcher das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Aktuell weist der RSI einen Wert von 78,81 auf, was auf eine Überbewertung hindeutet und zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der RSI25-Wert von 70 deutet auf eine Überbewertung hin und führt daher zu einer schlechten Gesamtbewertung des RSI.

Die langfristige Meinung von Analysten bewertet die Duolingo-Aktie als neutral, mit 3 positiven, 5 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten wird bei 159,17 USD angesiedelt, was zu einer prognostizierten Performance von -8,66 Prozent führt und somit zu einer schlechten Gesamtbewertung führt.

Das Anleger-Sentiment, welches auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Allerdings zeigen die Diskussionen der letzten Tage eine vermehrte negative Tendenz, was zu einer neutralen Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments führt. Somit erhält die Duolingo-Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.