Duolingo Registered (A) Aktie: Ganz ruhig bleiben!

In den letzten vier Wochen gab es bei Duolingo keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Duolingo daher ein schlechtes Rating auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung bei Duolingo in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3-mal eine gute, 5-mal eine neutrale und kein einziges schlechtes Rating für Duolingo vergeben. Langfristig erhält die Aktie somit von institutioneller Seite aus das Rating "neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Duolingo-Aktie zeigt einen überkauften Wert, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25, der auf 25-Tage Basis berechnet wird, liegt jedoch bei 45,45, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein schlechtes Rating für Duolingo.