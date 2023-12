Duo World Aktie: Das sollte jeder wissen!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Duo World in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Duo World liegt bei 53,85 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 74,25 und deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde über Duo World eher neutral diskutiert. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer positive Signale, während größtenteils neutrale Diskussionen stattfanden. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Duo World-Aktie der letzten 200 Handelstage um 43 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.