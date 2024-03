Duo World Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Aktie von Duo World wird nicht nur durch harte Fakten, sondern auch durch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz beeinflusst. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität rund um die Aktie eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher ebenfalls neutral bewertet.

Interessanterweise wurde die Aktie von Duo World in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut", da in den Kommentaren und Wortmeldungen überwiegend positive Themen angesprochen wurden.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Duo World bei 0,01 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,0039 USD liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 und GD50.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 84,62 Punkten, was darauf hinweist, dass Duo World überkauft ist und daher eine schlechte Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen zeigt keine starken Schwankungen und wird daher als neutral eingestuft.

Insgesamt erhält die Aktie von Duo World daher eine schlechte Bewertung aufgrund der technischen Analyse und des RSI.