Duo World Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Duo World-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen vorwiegend als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in den sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut".

Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor als neutral betrachtet wird. Darüber hinaus weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was auch zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird Duo World daher als neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Duo World-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,0051 USD) weicht somit um -49 Prozent ab, was einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist eine Abweichung von -49 Prozent auf. Somit erhält die Duo World-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Duo World-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage weisen auf eine neutrale Einstufung hin. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Duo World-Aktie.