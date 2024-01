Duo World Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Das Sentiment und der Buzz um Duo World können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dies gibt interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Duo World in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Duo World-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Jedoch ist der RSI25 bei 71,6, was darauf hindeutet, dass Duo World hier überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Duo World war zuletzt überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Gesamtbewertung "Gut".