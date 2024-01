Duo World Aktie: Es gibt was neues!

Die technische Analyse zeigt, dass die Duo World derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,01 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,0057 USD) um -43 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt ebenfalls 0,01 USD, was einer Abweichung von -43 Prozent entspricht, und somit die Aktie als "Schlecht"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

Im Hinblick auf den Relative Strength-Index wird die Aktie der Duo World als Neutral-Titel bewertet. Der RSI7 beträgt 53,85, was eine "Neutral"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 76,92 liegt und somit eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators ergibt somit ein Rating von "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Duo World eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend erhält die Duo World von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.