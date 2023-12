Duo World Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die technische Analyse von Duo World zeigt, dass das Unternehmen derzeit negative Trends aufweist. Sowohl der 50-Tage- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen größtenteils neutral, zeigte aber in den letzten ein bis zwei Tagen positive Tendenzen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Jedoch ist der RSI der letzten 25 Tage überkauft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird Duo World insgesamt als "Neutral"-Wert eingeschätzt, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweisen.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Anleger-Sentiment, der Relative Strength Index und das Sentiment im Netz, dass Duo World derzeit tendenziell schlecht bewertet wird.