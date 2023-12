Duo World Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "Arbor Realty Trust inc.":

In den letzten Wochen wurde bei Duo World keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Das bedeutet, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt haben. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Duo World daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Duo World-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,0051 USD weicht somit um -49 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,01 USD über dem letzten Schlusskurs, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Duo World also in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Duo World eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, weshalb auch hier eine "Neutral"-Einschätzung erfolgt. Insgesamt erhält Duo World von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird deutlich, dass Duo World momentan als überkauft eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI beträgt 70 Punkte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist Duo World beim 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird Duo World in diesem Punkt der Analyse insgesamt mit "Schlecht" bewertet.