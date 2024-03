Dunxin Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Dunxin liegt bei 28,57, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 44,23, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Dunxin im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,32 Prozentpunkte weniger als der durchschnittliche Wert von 6,32 % ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Die Anleger-Stimmung für Dunxin ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen beiden Wochen überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Dunxin bei 0,63 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,37 USD liegt und somit einen Abstand von -41,27 Prozent aufgebaut hat. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,35 USD, was einem Plus von +5,71 Prozent entspricht und ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt lautet die Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".