Dunxin Aktie: Reagiert die Aktie?

In den letzten zwei Wochen wurde Dunxin von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "neutral" einstufen.

In Bezug auf die Dividende schüttet Dunxin im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Finanzdienstleistungen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,82 Prozentpunkte unter dem üblichen Durchschnitt von 5,82 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht", da der Ertrag niedriger ist als der Branchendurchschnitt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können das Sentiment und den Buzz im Internet verstärken oder drehen. Bei Dunxin wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Einschätzung als "schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt "schlechten" langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für die Dynamik eines Aktienkurses und liegt für Dunxin bei 75, was zu einer Bewertung als "schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,36, was zu einer Einstufung als "neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "schlecht" für Dunxin.