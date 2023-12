Dunxin Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Dunxin-Aktie beträgt aktuell 53, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 51,79 ebenfalls nicht als überkauft oder überverkauft eingestuft und liefert somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Dunxin auf 1,06 USD, während die Aktie selbst bei 0,36 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -66,04 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,36 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit auch hier eine Gesamtnote von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -5,88 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" führt. Daher erhält Dunxin eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz rund um Dunxin in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird über Dunxin unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.