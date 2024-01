Duni AB Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Duni-Aktie zeigt einen Wert von 17 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu beträgt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis 30,84, was auf dieser Grundlage zu keiner Über- oder Unterbewertung führt und daher ein "Neutral"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Duni-Aktie daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Duni-Aktie zeigt eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung für Duni ist in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher erhält die Aktie von Duni bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger-Stimmung in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv war. Auch die thematisierten Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Duni bei 100,9 SEK liegt, während die Aktie selbst bei 110,6 SEK notiert. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 104,5 SEK, was zu einem Abstand von +5,84 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Duni-Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".