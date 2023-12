Duni AB ADR Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Duni war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und es konnten keine negativen Diskussionen festgestellt werden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Duni diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Aus diesem Grund wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt, wodurch Duni auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überverkauft angesehen wird, da der RSI der Duni bei 24,14 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Duni von 104 SEK eine Entfernung von +4,49 Prozent vom GD200 (99,53 SEK), was aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 102,97 SEK auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +1 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Duni-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Duni AB ADR-Analyse vom 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Duni AB ADR jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Duni AB ADR-Analyse.

