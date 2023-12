Duni AB ADR Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Duni-Aktie liegt der RSI bei 27,78, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 54 für Duni, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 99,8 SEK für den Schlusskurs der Duni-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 104 SEK, was einem Unterschied von +4,21 Prozent entspricht und daher eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine neutrale Einschätzung hin, da der letzte Schlusskurs nahe dem jeweiligen Durchschnitt liegt.

Die weichen Faktoren, wie das Sentiment und der Buzz, spielen ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Die Diskussionsintensität der Duni-Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität, weshalb sie in dieser Hinsicht neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Duni-Aktie daher als neutral bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um die Duni-Aktie spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den vergangenen Wochen haben sich überwiegend positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gezeigt, während auch neutrale Themen angesprochen wurden. Somit wird das Unternehmen insgesamt als neutral eingestuft.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Duni bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.