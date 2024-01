Dunelm Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Dunelm Group":

In den letzten zwei Wochen wurde Dunelm von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammengefasst ergibt sich daraus die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche konnte Dunelm in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,24 Prozent erzielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +20,79 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Dunelm mit 20,51 Prozent über dem Durchschnitt. In beiden Bereichen ergibt sich daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Dunelm. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dunelm mit einem Wert von 14,87 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 25. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert bedeutet, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.