Dunelm Aktie: Das ist ein Hammer

Die langfristige Analysteneinschätzung für die Dunelm-Aktie lautet "Neutral", basierend auf 3 positiven, 4 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Innerhalb eines Monats gab es keine positiven Einschätzungen und eine neutrale Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 1220,83 GBP, was eine potenzielle Performance von 9,1 Prozent darstellt. Daher erhält die Aktie insgesamt eine Einschätzung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung für Dunelm in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Dunelm-Aktie liegt bei 26,98, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 45,03, was zu einer Einschätzung von "Neutral" für 25 Tage führt.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz für Dunelm in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.