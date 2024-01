Dunelm Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Dunelm Group":

Die britische Einzelhandelskette Dunelm hat eine Dividendenrendite von 4,14 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,4 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dunelm liegt bei 61,54, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, weist mit einem Wert von 39,85 auf eine neutrale Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung.

Eine Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigt, dass Dunelm eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt im betrachteten Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Spezialität Einzelhandel-Branche hat Dunelm in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,24 % erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 5,24 % gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +21 % im Branchenvergleich für Dunelm. Die Performance im zyklischen Konsumgüter-Sektor lag bei 5,77 %, wobei Dunelm 20,47 % über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Dunelm ein gutes Rating in dieser Kategorie.

