Dunelm Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der britische Einzelhändler Dunelm wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 14,87 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 21,4 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Dunelm von 1085 GBP eine geringe Entfernung von +0,46 Prozent vom GD200 (1080,01 GBP), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 1083,02 GBP, was zu einem weiteren "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +0,18 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Dunelm als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Dunelm eine Rendite von 26,24 Prozent auf, was mehr als 30 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate bei -3,93 Prozent, während Dunelm mit 30,16 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser starken Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt auch, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Dunelm bei 62,07 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 44,61 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Dunelm-Aktie.