Dunelm Aktie: Kaum zu glauben!

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Dunelm derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1105,49 GBP, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (1133 GBP) um +2,49 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 1044,07 GBP, was einer Abweichung von +8,52 Prozent vom Aktienkurs entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet und erhält insgesamt das Rating "Gut".

Von den 7 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Dunelm-Aktie sind 3 Einstufungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Aktuelle Reports zeigen ähnliche Bewertungen, wodurch das Rating für das Dunelm-Wertpapier aus dem letzten Monat als "Neutral" (0 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht) eingestuft wird. Die durchschnittlichen Kursziele ergeben einen Wert von 1220,83 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um 7,75 Prozent steigen könnte. Daraus resultiert die Empfehlung "Gut". Zusammengefasst erhält Dunelm somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,47 und liegt 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel) von 32, was die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet macht. Deshalb erhält Dunelm auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Dunelm liegt bei 4,14 Prozent und ist damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,28 Prozent in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche. Auf dieser Basis bekommt die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.