Dunelm ADR Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Dunelm auf 7- und 25-Tage-Basis betrachten, stellt sich heraus, dass der 7-Tage-RSI bei 13,56 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 39,09, was darauf hindeutet, dass Dunelm weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Dunelm in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Dunelm im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,24 Prozent erzielt, was 18,13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 3,61 Prozent, und Dunelm liegt aktuell 17,62 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Dunelm derzeit als "Neutral" einzustufen, da der GD200 des Wertes in Höhe von 1105,49 GBP verläuft, während der Kurs der Aktie (1133 GBP) um +2,49 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1044,07 GBP, was einer Abweichung von +8,52 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

In fundamentalen Begriffen beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 14,47 und liegt 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel) von 32. Die Aktie ist aus heutiger Sicht also unterbewertet und erhält daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.