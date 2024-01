Dunelm ADR Aktie: Am Scheideweg

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Dunelm herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 97,01 Punkten, was darauf hinweist, dass Dunelm überkauft ist und dementsprechend eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark und weist Dunelm weder als überkauft noch als überverkauft aus, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Dunelm-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses verläuft die Dunelm derzeit als "Neutral". Der GD200 des Wertes liegt bei 1099,06 GBP, während der Kurs der Aktie (1056 GBP) um -3,92 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage lässt die Aktie mit einer Abweichung von -0,48 Prozent als "Neutral"-Wert erscheinen. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dunelm liegt mit einem Wert von 14,87 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 25, was bedeutet, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und auf fundamentaler Basis ein "Gut" erhält.

Analysten bewerten die Dunelm-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 3 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 15,61 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Dunelm eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.