Dundee Precious Metals Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Aktie von Dundee Precious Metals wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 4 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Aktuelle Reports zeigen, dass die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung kommen, was das Rating für das Wertpapier von Dundee Precious Metals im letzten Monat auf "Gut" (2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) festlegt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Dundee Precious Metals liegt bei 13,38 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 60,18 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertungen von Analysten insgesamt wird die Aktie von Dundee Precious Metals als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dundee Precious Metals mit einem Wert von 7,24 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Metalle und Bergbau" liegt. Das durchschnittliche KGV dieser Branche beträgt 322, was eine niedrigere Bewertung für die Aktie von Dundee Precious Metals ermöglicht.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Dundee Precious Metals derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Dundee Precious Metals-Aktie bei 9,25 CAD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,35 CAD, was einer Abweichung von -9,73 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 9,33 CAD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich aus den Bewertungen von Analysten, fundamentaler Kriterien und technischer Analyse eine Gesamteinschätzung, die die Aktie von Dundee Precious Metals insgesamt als "Gut" einstuft.

Dundee Precious Metals kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Dundee Precious Metals jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Dundee Precious Metals-Analyse.

Dundee Precious Metals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...