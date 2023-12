Dundee Precious Metals Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Aktienanalyse von Dundee Precious Metals basiert auf verschiedenen Indikatoren, die anzeigen, ob sich das Unternehmen in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige durchschnittliche Wert der letzten 200 Handelstage beträgt 9,27 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 8,9 CAD liegt, was einer Abweichung von -3,99 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigt einen ähnlichen Trend, wobei der letzte Schlusskurs von 9,31 CAD nur 4,4 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Auch hier wird dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis zugewiesen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Dundee Precious Metals mit 44,94 Prozent um 56 Prozent über dem Durchschnitt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche ist die durchschnittliche Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -11,42 Prozent, wobei das Unternehmen mit 56,36 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dundee Precious Metals beträgt aktuell 8, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" als unterbewertet gilt. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zum Aktienkurs bei Dundee Precious Metals aktuell 2, was einer negativen Differenz von -1,22 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.