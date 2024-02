Dundee Precious Metals Aktie: Einfach unglaublich

Aktuell bietet die Aktie von Dundee Precious Metals eine Dividendenrendite von 2,46 %, was 1,13 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau liegt. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Dividendenausschüttung des Unternehmens.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie von Dundee Precious Metals auf 7-Tage-Basis derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als neutral eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt wird die Aktie von Dundee Precious Metals fundamental als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6,65, was einen deutlichen Abstand zum Branchen-KGV von 337,04 bedeutet und zu einer positiven Empfehlung führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 4-mal eine gute Bewertung und kein einziges Mal eine schlechte Bewertung für Dundee Precious Metals abgegeben, was langfristig zu einer positiven Einschätzung durch institutionelle Analysten führt. Die Analysten erwarten zudem eine Kursentwicklung von 50,11 % und haben ein mittleres Kursziel von 13,38 CAD festgelegt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung durch institutionelle Analysten führt.