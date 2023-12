Dundas Minerals Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmter Aktientitel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Dundas Minerals betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI an, dass Dundas Minerals weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Dundas Minerals in den sozialen Medien als neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dundas Minerals-Aktie der letzten 200 Handelstage um -44,44 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -16,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Dundas Minerals daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.