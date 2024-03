Dundas Minerals Aktie: Ist das wirklich alles?

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und den Buzz rund um Aktien. Je nachdem, wie intensiv über eine Aktie diskutiert wird und wie stark sich die Stimmung ändert, ergeben sich neue Einschätzungen für Anleger. Im Fall von Dundas Minerals haben wir eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt und daher die Bewertung "Neutral" vergeben. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb wir auch hier zu dem Gesamtergebnis "Neutral" kommen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Dundas Minerals als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Dundas Minerals-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 14,29, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 41,94, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daher ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Dundas Minerals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,06 AUD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,035 AUD liegt, was einer Abweichung von -41,67 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine Abweichung von +16,67 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral. Die überwiegend privaten Nutzer haben sich neutral zu Dundas Minerals geäußert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also auch hier eine "Neutral"-Einstufung.