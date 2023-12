Dun And Bradstreet Holding Inc Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Internet-Kommunikation über Dun & Brad zeigt keine starken positiven oder negativen Ausschläge, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die 200-Tage-Linie der Dun & Brad verläuft aktuell bei 10,73 USD, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 11,5 USD aus dem Handel, was einen Abstand von +7,18 Prozent aufbaut. Auch im Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von +15,58 Prozent im "Gut"-Bereich. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 19,3 und der RSI25 bei 24,82, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut".

Analysten schätzen die Dun & Brad-Aktie insgesamt als "Gut" ein, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 18 USD. Dies entspricht einer potenziellen Steigerung um 56,52 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Dun And Bradstreet Holding Inc-Analyse vom 19.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Dun And Bradstreet Holding Inc jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Dun And Bradstreet Holding Inc-Analyse.

Dun And Bradstreet Holding Inc: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...